Ucraina, Kiev sotto attacco: si scava tra le macerie dopo il bombardamento russo

(LaPresse) Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, in Ucraina, causando almeno dodici morti e 45 feriti, secondo le autorità locali. Tra le vittime ci sono anche tre bambini. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare sopravvissuti sotto le macerie, e il bilancio è destinato a salire. L’attacco ha interessato almeno 20 aree in sette distretti della capitale ucraina, danneggiando quasi 100 edifici, tra cui un centro commerciale. Un raro attacco ha raggiunto anche il centro città, distruggendo una strada principale e colpendo direttamente un edificio residenziale di cinque piani nel quartiere Darnytskyi. L’offensiva, la prima combinata di queste dimensioni su Kiev da settimane, è avvenuta mentre i tentativi di pace guidati dagli Stati Uniti faticano a ottenere risultati, nonostante il recente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto nuove sanzioni dure contro Mosca, accusandola di scegliere “i missili invece del tavolo dei negoziati”.