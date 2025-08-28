Ucraina, il sindaco di Kiev Klitschko: "Una notte terribile per la città"

(LaPresse) Il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko tra le macerie dopo l’attacco russo con droni e missili che ha colpito anche il centro della città. “E’ stata una notte terribile per Kiev“, afferma il primo cittadino della capitale ucraina. Il bombardamento di giovedì mattina ha causato la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 48, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Klitschko, in un video diffuso dal suo ufficio, ha descritto scene di devastazione causate dagli attacchi che hanno colpito sia edifici residenziali che non residenziali. “I servizi di emergenza stanno lavorando ovunque sul terreno”, ha aggiunto. Secondo l’aeronautica militare ucraina, la Russia ha lanciato 598 droni da combattimento e 31 missili di diverso tipo in tutto il Paese, rendendo questo attacco uno dei più grandi attacchi aerei della guerra. Almeno 20 località in sette distretti di Kiev sono state colpite. Quasi 100 edifici sono stati danneggiati, tra cui un centro commerciale nel centro della città.