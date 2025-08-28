Ucraina, attacco russo su Kiev: soccorritori al lavoro per estrarre sopravvissuti dalle macerie

(LaPresse) Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito Kiev, in Ucraina, all’alba, provocando almeno 12 morti e circa una cinquantina di feriti, secondo le autorità locali. Tra le vittime ci sono anche tre minori. Si tratta del primo grande attacco combinato sulla capitale ucraina da settimane e uno dei pochi a colpire direttamente il centro città dall’inizio dell’invasione su larga scala. Secondo il capo dell’amministrazione di Kiev, Tymur Tkachenko, sono state colpite 20 località in sette distretti, danneggiando quasi 100 edifici, tra cui un centro commerciale. Migliaia di finestre sono andate in frantumi. I soccorritori sono ancora al lavoro per cercare persone sotto le macerie, e il bilancio è destinato a salire. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di “scegliere i missili invece del tavolo dei negoziati” e ha chiesto una reazione da parte della comunità internazionale, criticando chi predica la pace ma resta in silenzio. I residenti di Kiev hanno descritto l’attacco come un momento di terrore assoluto, con sirene, esplosioni e scene di panico nei rifugi.