Messico, rissa in Senato: volano schiaffi e spintoni durante la plenaria

(LaPresse) Durante una sessione plenaria a Città del Messico, si è verificata una rissa tra senatori messicani. Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, leader del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), e Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senato e membro del partito Morena, si sono spintonati a vicenda, come mostrato dalle riprese trasmesse da N+. La tensione è scoppiata quando Moreno si è avvicinato a Noroña per lamentarsi di non aver ricevuto la parola dopo l’inno nazionale. In seguito, Moreno ha pubblicato un video su X accusando Noroña di aver iniziato l’aggressione, mentre quest’ultimo ha annunciato che lui e il partito Morena presenteranno denunce per danni. Il contesto politico è particolarmente teso in Messico da quando il Senato ha approvato una controversa riforma costituzionale per rendere elettivi tutti i giudici, suscitando timori di politicizzazione della giustizia. Il 1° settembre 2025 entreranno in carica 881 giudici eletti, rinnovando completamente la Corte Suprema, che sarà composta da cinque donne e quattro uomini.