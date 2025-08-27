Minneapolis, tragica sparatoria in una scuola cattolica: gli abbracci tra genitori e figli

Le autorità e un ospedale hanno riferito che almeno cinque bambini sono rimasti feriti in una sparatoria durante la prima settimana di lezioni in una scuola cattolica di Minneapolis. In totale sono tre i morti, compreso colui che ha aperto il fuoco.

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha definito la violenza “orribile”. Il governo della città di Minneapolis ha dichiarato che l’autore della sparatoria è stato “neutralizzato” dopo gli spari di mercoledì alla Annunciation Catholic School. La città ha precisato che non esiste alcuna “minaccia attiva” per i residenti.

Il Children’s Minnesota ha comunicato che cinque bambini sono stati ricoverati per ricevere cure. L’Hennepin Healthcare ha fatto sapere che sta anch’esso assistendo alcuni pazienti coinvolti nella sparatoria. La scuola, che va dall’asilo alla terza media, aveva in programma una messa per tutta la comunità scolastica alle 8:15 di mercoledì mattina. Lunedì era stato il primo giorno di scuola.