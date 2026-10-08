Iran, Trump smentisce: “Con Teheran colloqui produttivi, non attaccheremo prima di midterm”

Donald Trump smentisce le indiscrezioni di stampa riguardanti una possibile ripresa degli attacchi Usa contro l’Iran prima delle elezioni di midterm.

“Stiamo conducendo discussioni produttive con la Repubblica Islamica dell’Iran. Voglio chiarire a tutti che, sebbene l’Iran versi in condizioni pessime – sia economicamente che militarmente – e nonostante il blocco rimanga pienamente in vigore (con petrolio che fluisce attraverso lo Stretto di Hormuz in quantità record: 22 milioni di barili solo la scorsa notte, senza che nemmeno un barile provenisse dall’Iran o fosse diretto verso di esso!), non attaccheremo l’Iran in alcun momento prima delle elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti il 3 novembre”, scrive il presidente su Truth, ribadendo che “‘Iran non avrà armi nucleari!”.