Minneapolis, bandiere a mezz'asta alla Casa Bianca per le vittime della sparatoria

Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato di mettere le bandiere a mezz’asta per commemorare le vittime della sparatoria in una scuola cattolica di Minneapolis. La Casa Bianca ha comunicato in un post su X che mercoledì pomeriggio Trump ha firmato una proclamazione con cui ordina di abbassare le bandiere in tutti gli edifici governativi fino al tramonto di domenica, “in segno di rispetto per le vittime di questi atti di violenza insensata”.

Le autorità hanno riferito che un uomo armato ha sparato con un fucile attraverso le finestre di una chiesa cattolica di Minneapolis mercoledì mattina, colpendo bambini che stavano partecipando alla Messa durante la prima settimana di scuola. Due bambini sono morti e altre 17 persone sono rimaste ferite.