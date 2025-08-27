I Reali di Spagna in visita ai luoghi colpiti dagli incendi

Il re di Spagna ha iniziato una visita di tre giorni in alcune delle aree più colpite dagli incendi che il Paese ha vissuto nelle ultime settimane. Il re Felipe VI, accompagnato dalla regina Letizia, ha incontrato vigili del fuoco, ufficiali della Guardia Civil, militari e altri elementi chiave che hanno preso parte alla lotta contro gli incendi boschivi in diverse regioni spagnole.

Mercoledì la coppia reale spagnola ha visitato alcune delle zone colpite nella regione di Castiglia e León. Giovedì re Felipe VI e la regina Letizia visiteranno la regione della Galizia e venerdì quella dell’Estremadura.

La Spagna sta uscendo da una delle stagioni di incendi più distruttive delle ultime decadi, proprio mentre le temperature hanno iniziato a calare nella penisola iberica. Migliaia di pompieri, aiutati da soldati e aerei cisterna, hanno combattuto le fiamme che hanno devastato boschi aridi, particolarmente gravi nel nord-ovest della Spagna. Gli incendi in Spagna hanno causato quattro vittime quest’anno e bruciato oltre 382.000 ettari, circa 1.475 miglia quadrate, secondo il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) dell’Unione Europea.