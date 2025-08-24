Incendi in Spagna, oltre 382mila ettari bruciati: in campo squadre da Francia e Germania

(LaPresse) Diverse squadre antincendio europee, tra cui quelle francesi e tedesche, sono impegnate nel contrastare i numerosi incendi che stanno devastando la Spagna, in particolare nel nord del Paese. Il primo ministro iberico Pedro Sánchez ha ringraziato i vigili del fuoco stranieri per il loro supporto, elogiando la solidarietà tra i Paesi membri del Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione Europea, “nei momenti buoni e in quelli difficili”. La Spagna sta affrontando una delle peggiori stagioni di incendi degli ultimi decenni: oltre 382.000 ettari sono già andati in fumo a causa dei roghi.