mercoledì 27 agosto 2025

Gaza, truppe israeliane in azione nell'area di Jabalia

Le Forze di Difesa israeliane hanno diffuso un video che mostrerebbe le truppe dello Stato ebraico in azione a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

“Nell’ambito dell’attività, è stata eliminata una cellula terroristica ed è stato individuato un deposito di armi, che i terroristi di Hamas avevano utilizzato per pianificare e condurre operazioni terroristiche contro le truppe dell’IDF”, ha dichiarato l’IDF in una nota.

Il video viene pubblicato mentre i palestinesi di Gaza si preparano a una estesa offensiva israeliana, in un contesto di sfollamenti, distruzione e carestia che ha colpito gran parte dell’exclave palestinese. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato l’offensiva è il modo migliore per indebolire Hamas e restituire gli ostaggi, ma le famiglie degli ostaggi e i loro sostenitori hanno respinto la richiesta.