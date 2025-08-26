Vietnam, il tifone Kajiki inonda le strade: le immagini in TV

Ancora fortissime piogge in alcune aree del Sud-est asiatico, dopo che una tempesta tropicale – il tifone Kajiki – è approdata in Vietnam, allagando le strade della capitale, spazzando via cartelloni pubblicitari e abbattendo pali della luce e alberi. Sono previste forti piogge anche in Thailandia, dove la popolazione è stata invitata a prestare attenzione al rischio di inondazioni.

Il governo vietnamita aveva pianificato l’evacuazione di quasi 600.000 persone nelle province di Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Danang, dove oltre 152.000 abitazioni si trovavano in zone ad alto rischio. Kajiki era nato come una debole depressione tropicale il 22 agosto, ma in meno di due giorni si è trasformato in una potente tempesta, eguagliando il tifone Yagi dello scorso anno come una delle perturbazioni cresciute più rapidamente nella regione, secondo i media statali.