Phoenix, la devastante tempesta di sabbia in timelapse

Muro di polvere e sabbia a Phoenix, accompagnata da tempeste che hanno lasciato migliaia di persone senza elettricità e hanno temporaneamente bloccato i voli all’aeroporto cittadino: il timelapse mostra la potenza della tempesta.

Decine di automobilisti si sono affrettate a tornare a casa tra forti raffiche di vento e pioggia mentre si avvicinava la tempesta di polvere, comunemente chiamata haboob. Gli haboob sono associati a temporali in dissolvimento e a venti intensi e possono rendere quasi impossibile guidare sulle strade.

Phoenix è stata più secca del normale durante la stagione estiva delle piogge, mentre parti del sud-est e del nord-centro dell’Arizona hanno ricevuto una quantità significativa di precipitazioni, ha dichiarato Mark O’Malley, meteorologo del National Weather Service di Phoenix.