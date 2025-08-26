La tempesta di sabbia avvolge l'auto ad Arizona City: non è possibile guidare

Un muro di polvere ha attraversato l’area metropolitana di Phoenix lunedì. Le tempeste hanno lasciato migliaia di persone senza elettricità e hanno temporaneamente bloccato i voli all’aeroporto cittadino.

Bernae Boykin Hitesman ha assistito da vicino alla tempesta, che ha improvvisamente avvolto la sua auto mentre stava andando a prendere i figli a scuola ad Arizona City. La polvere color sabbia ha circondato il veicolo, lasciandola temporaneamente incapace di vedere oltre i finestrini.

Secondo PowerOutage.us, circa 39.000 persone sono rimaste senza corrente lunedì in Arizona. La maggior parte dei blackout si è verificata nella contea di Maricopa, che comprende Phoenix. Il tipo di tempesta di polvere che ha colpito l’area è comunemente chiamato haboob, ed è una sorta di tempesta di polvere e sabbia. CREDIT BERNAE BOYKIN HITESMAN