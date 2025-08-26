Gaza, nuovo raid di Israele all’alba: almeno 20 morti

Non si arrestano gli attacchi di Israele su Gaza. All’alba di oggi, martedì 26 agosto, un nuovo raid ha colpito la Striscia provocando la morte di decine di palestinesi. Solo ieri 20 persone, tra cui cinque giornalisti, sono state uccise durante un’offensiva a Khan Younis. Le agenzie di stampa AP e Reuters hanno inviato una lettera ai funzionari israeliani chiedendo chiare spiegazioni e “un’immediata e trasparente assunzione di responsabilità”.

