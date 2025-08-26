Gaza, nuovo raid di Israele all’alba: almeno 20 morti

Non si arrestano gli attacchi di Israele su Gaza. All’alba di oggi, martedì 26 agosto, un nuovo raid ha colpito la Striscia provocando la morte di decine di palestinesi. Solo ieri 20 persone, tra cui cinque giornalisti, sono state uccise durante un’offensiva a Khan Younis. Le agenzie di stampa AP e Reuters hanno inviato una lettera ai funzionari israeliani chiedendo chiare spiegazioni e “un’immediata e trasparente assunzione di responsabilità”.
E’ di almeno 20 morti il bilancio degli attacchi dell’Esercito israeliano (Idf) a Gaza dall’alba di oggi. Lo riporta l’emittente Al Jazeera citando fonti mediche. Tra le vittime ci sono sette persone rimaste uccise in un’abitazione di Gaza City e sei persone, tra cui diversi bambini – che si trovavano in una tenda vicino a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.
Associated Press e Reuters hanno inviato una lettera ai funzionari israeliani in merito agli attacchi all’ospedale Nasser di Khan Younis: “Egregio Primo Ministro Benjamin Netanyahu, Ministro della Difesa Israel Katz, Capo di Stato Maggiore Generale Tenente Generale Eyal Zamir, Ministro degli Esteri Gideon Saar e Direttore dell’Ufficio Stampa del Governo Nitzan Chen – scrivono le agenzie di stampa -: Scriviamo per chiedere una spiegazione chiara degli attacchi aerei che hanno colpito l’ospedale Nasser di Khan Younis il 25 agosto 2025, uccidendo diversi giornalisti, tra cui quelli che lavoravano per Associated Press e Reuters. I giornalisti freelance Mariam Dagga e Moaz Abu Taha avevano lavorato rispettivamente per AP e Reuters, così come per altre testate durante la guerra. Il cameraman Hussam al-Masri era un collaboratore esterno di Reuters. Il fotografo Hatem Khaled, anch’egli collaboratore esterno di Reuters, è rimasto ferito. Siamo indignati per il fatto che giornalisti indipendenti siano stati tra le vittime di questo attacco all’ospedale, un luogo protetto dal diritto internazionale. Questi giornalisti erano presenti nell’esercizio della loro professione, svolgendo un lavoro fondamentale e testimoniando. Il loro lavoro è particolarmente vitale alla luce del divieto imposto da Israele, che dura da quasi due anni, all’ingresso di giornalisti stranieri a Gaza”, prosegue la lettera. “Le Forze di Difesa Israeliane hanno ammesso di aver condotto gli attacchi e hanno dichiarato di star indagando. In una dichiarazione, l’IDF ha affermato di ‘non prendere di mira i giornalisti in quanto tali’. Purtroppo, abbiamo riscontrato che la volontà e la capacità dell’IDF di indagare autonomamente su incidenti passati raramente si traducono in chiarezza e azioni concrete, sollevando seri interrogativi, tra cui se Israele stia deliberatamente prendendo di mira le trasmissioni in diretta per sopprimere informazioni. Ci auguriamo che questa indagine sia rapida, approfondita e fornisca risposte chiare. Queste morti richiedono un’immediata e trasparente assunzione di responsabilità”.
I parenti degli ostaggi si sono riuniti in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv per rilasciare una dichiarazione alla stampa all’inizio di una giornata nazionale di proteste per il rilascio dei loro cari. Lo riporta il sito The Times of Israel. Einav Zangauker, la madre dell’ostaggio Matan Zangauker, accusa che dopo 690 giorni di guerra “senza un obiettivo chiaro”, è diventato evidente che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha “paura di una cosa: la pressione pubblica”. Il suo governo, afferma, “ha attaccato i sopravvissuti alla prigionia e le famiglie degli ostaggi, il tutto nel tentativo di ridurli al silenzio”. L’accusa arriva dopo che Hamas ha dichiarato la scorsa settimana di aver accettato un accordo per il rilascio di metà degli ostaggi – riporta The Times of Israel -, mentre si avviavano i colloqui per porre fine alla guerra e liberare il resto. Netanyahu ha affermato, tuttavia, che Israele accetterà solo un accordo che preveda il rilascio di tutti gli ostaggi contemporaneamente, e si è mosso per approvare i piani per un’offensiva volta a conquistare Gaza City.