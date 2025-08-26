Israele, protesta per gli ostaggi: manifestanti bloccano autostrade

Decine di persone hanno bloccato il traffico dando fuoco a degli pneumatici per fare pressione sul governo affinché negozi un accordo con Hamas

Decine di manifestanti hanno bloccato oggi, 26 agosto, la Route 1 e la Route 6, due delle principali autostrade del centro di Israele, nei pressi dell’incrocio di Daniel, dove le due strade si incontrano. I blocchi fanno parte di una giornata nazionale di protesta volta a fare pressione sul governo di Netanyahu affinché negozi un accordo per il rilascio dei 50 ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza.

Secondo Haaretz, le autostrade tra Gerusalemme, Tel Aviv e altre grandi città sono al momento bloccate in entrambe le direzioni, con manifestanti che bruciano pneumatici in tre diversi punti delle strade. Sulla Route 6, i dimostranti hanno srotolato un enorme striscione che recita: “Porre fine alla guerra, riportare tutti a casa”.

Le proteste a sostegno degli ostaggi sono in programma per tutta la giornata in Israele. In serata, migliaia di persone sono attese davanti alla stazione ferroviaria Savidor di Tel Aviv per poi marciare fino a Hostages Square, la piazza degli ostaggi, chiedendo un accordo per riportare a casa tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e porre fine alla guerra a Gaza.