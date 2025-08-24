Ucraina, Papa Leone XIV: “Ci uniamo alla preghiera dei nostri fratelli di Kiev per la pace”

(LaPresse) Nuovo appello di pace di Papa Leone XIV per il conflitto in Ucraina, nel giorno dell’Indipendenza di Kiev. “Venerdi scorso, 22 agosto, abbiamo accompagnato con la nostra preghiera e con il digiuno i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. Oggi ci uniamo ai nostri fratelli ucraini i quali, con l’iniziativa spirituale ‘Preghiera mondiale per l’Ucraina’, chiedono che il Signore doni la pace al loro martoriato Paese”, ha detto il Pontefice dopo la recita dell’Angelus in piazza San Pietro. Prevost, inoltre, ha espresso “vicinanza alla popolazione di Cabo Delgado in Mozambico, vittima di una situazione di insicurezza e violenza che continua a provocare morti e sfollati. Mentre faccio appello a non dimenticare questi nostri fratelli e sorelle, vi invito a pregare per loro ed esprimo la speranza che gli sforzi dei responsabili del Paese riescano a ristabilire la sicurezza e la pace in quel territorio”, ha aggiunto.