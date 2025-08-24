Gaza, Gantz a Netanyahu: "Creare un governo unitario per liberare gli ostaggi"

(LaPresse) – Benny Gantz ha invitato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il leader dell’opposizione Yair Lapid e il presidente di Yisrael Betyenu Avigdor Liberman a formare quello che definisce un “governo per riscattare gli ostaggi e per l’equità nel carico”, con un mandato chiaro di 6 mesi prima di nuove elezioni. “Gli ostaggi sono in pericolo di vita e i nostri fratelli stanno crollando sotto il peso”, ha dichiarato Gantz in una conferenza stampa. La proposta prevede che il partito di Gantz entri nella coalizione su base temporanea per concentrarsi sul rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza e sull’avanzamento della legge per affrontare la questione dell’arruolamento degli ultraortodossi nell’esercito. “Non voglio salvare Netanyahu, ma salvare gli ostaggi”, ha detto Gantz.