Washington, proteste in strada contro la politica di sicurezza di Trump

Decine di persone sono scese nelle strade di Washington venerdì pomeriggio per protestare contro la presa del potere da parte del presidente Donald Trump sulle forze di polizia della capitale degli Stati Uniti e lo spiegamento di truppe della Guardia Nazionale. Il presidente repubblicano sta promuovendo con orgoglio il lavoro di circa 2.000 membri della Guardia Nazionale in città, ‘prestati’ da governatori alleati di almeno sei Stati a guida repubblicana. Sono sul posto per affrontare quella che Trump descrive come un’ondata di criminalità fuori controllo nella città gestita dai democratici, sebbene la criminalità violenta a Washington sia diminuita significativamente dopo il picco della pandemia.