Ucraina: Pentagono ha bloccato attacchi missilistici Kiev a lungo raggio su Russia

Il Pentagono ha bloccato in silenzio gli attacchi missilistici a lungo raggio dell’Ucraina sulla Russia. Lo riferisce in esclusiva il Wall Street Journal (Wsj). Citando funzionari Usa, la testata scrive che il Pentagono blocca da mesi l’uso da parte dell’Ucraina di missili a lungo raggio per colpire l’interno della Russia, impedendo a Kiev di impiegare un’arma potente nella sua lotta contro l’invasione di Mosca.

Secondo il Wall Street Journal, una procedura di approvazione di alto livello del dipartimento della Difesa, che non è stata annunciata, dalla tarda primavera ha impedito all’Ucraina di lanciare missili tattici a lungo raggio di fabbricazione statunitense, o Atacms, contro obiettivi in Russia. In almeno un’occasione, riferiscono due funzionari citati dal Wsj, l’Ucraina ha cercato di utilizzare gli Atacms contro un obiettivo sul territorio russo, ma è stata respinta.