Giornata della bandiera ucraina, Zelensky: "Non cederemo la nostra terra agli occupanti"

Volodymyr Zelensky ha partecipato alla cerimonia che celebra la giornata nazionale della bandiera ucraina. Il presidente, a Kiev, ha tenuto un discorso alla luce del recente vertice a Washington con Donald Trump e i leader di Ue e Nato e in vista di un possibile incontro con Vladimir Putin.

“Questa bandiera è uno scopo, un obiettivo e un sogno per molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. Amano questa bandiera, la amano perché sanno che non cederemo la nostra terra agli occupanti. Simboleggia ciò che è più prezioso per centinaia di migliaia di nostri soldati, uomini e donne provenienti da tutta l’Ucraina, che stanno difendendo non solo una determinata direzione, non solo Vovchansk o Dobropillia, ma tutta la nostra Ucraina”, ha detto Zelensky.