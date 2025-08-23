Ucraina, viceministro Esteri Kiev: “Putin non è pronto a negoziare” – La diretta di oggi 23 agosto

“Non vedo alcun segnale che Putin sia pronto a negoziati significativi e per un incontro bilaterale” con Volodymyr Zelensky “e trilaterale” con il presidente ucraino e Donald Trump. Lo ha detto il viceministro degli Esteri di Kiev, Serhiy Kyslytsia, in un’intervista a Nbc News. “La Russia continua a manipolare gli Stati Uniti e personalmente il presidente Trump e penso che questo stia diventando molto fastidioso per gli americani, ma ci siamo abituati”, ha aggiunto. E poi ha sottolineato: “Abbiamo bisogno realmente almeno di una settimana per preparare una bozza solida di un pacchetto di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”.

Guerra in Ucraina, gli attacchi sul campo e i tentativi diplomatici: tutte le notizie di oggi, 23 agosto