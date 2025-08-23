Ucraina, viceministro Esteri Kiev: “Putin non è pronto a negoziare” – La diretta di oggi 23 agosto

“Non vedo alcun segnale che Putin sia pronto a negoziati significativi e per un incontro bilaterale” con Volodymyr Zelensky “e trilaterale” con il presidente ucraino e Donald Trump. Lo ha detto il viceministro degli Esteri di Kiev, Serhiy Kyslytsia, in un’intervista a Nbc News. “La Russia continua a manipolare gli Stati Uniti e personalmente il presidente Trump e penso che questo stia diventando molto fastidioso per gli americani, ma ci siamo abituati”, ha aggiunto. E poi ha sottolineato: “Abbiamo bisogno realmente almeno di una settimana per preparare una bozza solida di un pacchetto di garanzie di sicurezza per l’Ucraina”.
I sistemi di difesa aerea hanno distrutto sette droni ucraini in volo su regioni russe nella notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia Tass. In particolare, quattro velivoli senza pilota sono stati abbattuti sul territorio della regione di Rostov, due in quella di Volgograd e uno nella regione di Krasnodar.
Nel contesto delle esercitazioni militari programmate sul territorio della Bielorussia, il ministero degli Esteri ucraino ha messo in guardia Minsk da “provocazioni sconsiderate” e ha consigliato di non avvicinarsi ai confini dell’Ucraina. Lo riporta ‘Ukrainska Pravda’, secondo cui il dicastero degli Affari esteri di Kiev ha ricordato che “dal 2022 la Bielorussia è complice del crimine di aggressione russa contro l’Ucraina e che la cooperazione tra i regimi di Mosca e Minsk rappresenta una minaccia per tutta l’Europa”.
“Invitiamo i nostri partner a restare vigili, ad aumentare le sanzioni e la pressione politica su Russia e Bielorussia, a contrastare congiuntamente la propaganda russa e a rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina, che proteggono l’Europa dalla minaccia russa”, si legge in una nota.