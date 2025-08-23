Accesso Archivi

sabato 23 agosto 2025

Gaza, anche Zerocalcare supporta la Freedom Flotilla

Il 31 agosto l’iniziativa con barche in partenza da diversi Stati per ‘rompere l’assedio’

Anche Zerocalcare con la Freedom Flotilla in occasione della ‘Global Sumud Flotilla’, già lanciata giorni fa e rilanciata anche da Greta Thunberg. “Aprire un corridoio umanitario è fondamentale dopo oltre 20 mesi di assedio che ha messo Gaza in ginocchio. La Palestina continua a soffrire e oggi più che mai serve accendere i riflettori su ciò che sta accadendo e sostenere, insieme a noi, la missione di @globalsumudflotilla” scrive La Freedom Flotilla su Instagram, postando anche un video con i suoi fumetti.

“Un grazie enorme a @zerocalcare che ha scelto di raccontare questa realtà e quello che stiamo facendo: il suo contributo, con la forza delle sue parole e del suo incredibile talento, è un aiuto immenso. Abbiamo bisogno di tutte e tutti voi. Solo insieme possiamo dare un segnale forte e chiaro! Dona. PARTECIPA. Diffondi”.

Greta Thunberg una settimana fa aveva postato un video sui social corredato da questo testo: “Il 31 agosto lanceremo il più grande tentativo di sempre di rompere l’assedio illegale israeliano su Gaza, con dozzine di barche che salperanno dalla Spagna. Ne incontreremo molte altre il 4 settembre, in partenza dalla Tunisia e da altri porti. Stiamo inoltre mobilitando oltre 44 paesi con manifestazioni e azioni simultanee per rompere la complicità, in solidarietà con il popolo palestinese! 🍉🇵🇸 Unisciti a questa iniziativa in questo momento decisivo!”.

Greta Thunberg è già salpata a bordo della Madleen, nave della Freedom Flotilla che si è diretta verso Gaza ed è stata intercettata in acque internazionali – secondo molti illegalmente – dai soldati dell’Idf. Thunberg, insieme ad altri attivisti, è stata espulsa da Israele dopo essere stata condotta a terra.

Thunberg, 22 anni, icona del movimento di protesta globale ambientalista per il clima, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell’imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza, con aiuti umanitari, che è stata bloccata e sequestrata dallo Stato ebraico. Gli attivisti sono stati fermati e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri, sono stati trasferiti all’aeroporto ‘Ben Gurion’ di Tel Aviv per il rimpatrio.

