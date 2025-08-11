Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi

L’attivista Greta Thunberg ha annunciato domenica sul suo account Instagram che prenderà parte alla fine del mese a un altro viaggio della Flotilla che mira a rompere il blocco navale israeliano sulla Striscia di Gaza. “Il 31 agosto lanceremo il più grande tentativo di sempre per rompere l’illegale assedio israeliano su Gaza con decine di imbarcazioni in partenza dalla Spagna“, ha scritto Greta Thunberg.

“Il 4 settembre incontreremo decine di altre persone in partenza dalla Tunisia e da altri porti. Stiamo anche mobilitando più di 44 Paesi in manifestazioni e azioni simultanee per rompere la complicità in solidarietà con il popolo palestinese. Unitevi a questa iniziativa in questo momento decisivo”, ha aggiunto Thunberg.

Greta Thunberg è già salpata a bordo della Madleen, nave della Freedom Flotilla che si è diretta verso Gaza ed è stata intercettata in acque internazionali – secondo molti illegalmente – dai soldati dell’Idf. Thunberg, insieme ad altri attivisti, è stata espulsa da Israele dopo essere stata condotta a terra.

Il 10 giugno l’attivista svedese Greta Thunberg ha poi lasciato Israele, da dove è stata espulsa, ed è arrivata in Francia a Parigi all’aeroporto Charles De Gaulle con un volo da Tel Aviv. “In acque internazionali siamo stati illegalmente attaccati e rapiti da Israele e portati contro la nostra volontà in Israele, dove siamo stati arrestati. Alcuni di noi sono stati rimpatriati, altri sono ancora lì”, ha detto la 22enne, sottolineando che le condizioni in cui si sono trovati i membri della Flotilla “non sono assolutamente nulla in confronto a ciò che stanno vivendo le persone in Palestina e soprattutto a Gaza in questo momento”.

Thunberg, 22 anni, icona del movimento di protesta globale ambientalista per il clima, si trovava insieme ad altri 11 attivisti a bordo dell’imbarcazione Madleen della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza, con aiuti umanitari, che è stata bloccata e sequestrata dallo Stato ebraico. Gli attivisti sono stati fermati e, dopo che la barca è stata portata nel porto israeliano di Ashdod, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri, sono stati trasferiti all’aeroporto ‘Ben Gurion’ di Tel Aviv per il rimpatrio.