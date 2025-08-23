Caso Epstein, Ghislaine Maxwell: "Mai visto Trump in situazioni inappropriate"

L’ex fidanzata incarcerata di Jeffrey Epstein, Ghislane Maxwell, ha ripetutamente negato al Dipartimento di Giustizia di aver assistito a comportamenti sessualmente inappropriati da parte di Donald Trump. Lo rivelano documenti diffusi venerdì, volti a prendere le distanze del presidente repubblicano dal finanziere. L’amministrazione Trump ha pubblicato centinaia di pagine di trascrizioni e registrazioni audio delle interviste condotte il mese scorso dal vice procuratore generale Todd Blanche con Ghislaine Maxwell.

“Qualunque fosse la natura dell’amicizia del presidente, se vogliamo chiamarla così, o comunque la si voglia definire, con Epstein, io non ne sono mai stato testimone. Penso che fossero cordiali come lo sono le persone in contesti sociali” si sente dire a Maxwell. “Certamente non ho mai visto il presidente in nessuna di… non ricordo, ad esempio, di averlo mai visto a casa sua. In realtà non ho mai visto il presidente in nessun tipo di contesto legato a massaggi. Non l’ho mai visto in alcuna situazione inappropriata in nessun modo – aggiunge – Nelle volte in cui sono stato con lui, è sempre stato un gentiluomo in tutto e per tutto”. US DEPARTMENT OF JUSTICE, ASSOCIATED PRESS