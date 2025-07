Ghislaine Maxwell, chi è e qual è il suo ruolo nel caso Epstein

Ghislaine Maxwell è una socialite britannica, figlia del noto magnate dei media Robert Maxwell. Nata a Maisons-Laffitte, in Francia, il 25 dicembre 1961, è cresciuta tra Regno Unito e Stati Uniti. Dopo la morte misteriosa del padre nel 1991, Ghislaine si è trasferita a New York, dove ha iniziato a frequentare i salotti dell’alta società americana.

È soprattutto conosciuta per la sua lunga e ambigua relazione con Jeffrey Epstein, il finanziere miliardario arrestato e successivamente morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa del processo in cui era imputato per traffico sessuale di minori.

Il legame tra Ghislaine Maxwell e Jeffrey Epstein

Il nome di Ghislaine Maxwell è strettamente legato al caso Epstein. Per anni, secondo le testimonianze raccolte da investigatori e vittime, Maxwell sarebbe stata la principale collaboratrice di Epstein nella gestione di un vasto sistema di abuso sessuale su minori.

Molte delle presunte vittime hanno dichiarato che Maxwell reclutava ragazze minorenni, spesso vulnerabili o in difficoltà economiche, promettendo opportunità lavorative o educative. In realtà, queste ragazze venivano portate nelle residenze di Epstein, dove subivano abusi sessuali, anche da parte di uomini potenti e influenti.

L’arresto e il processo a Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell è stata arrestata nel luglio del 2020 dall’FBI in una villa isolata nel New Hampshire, dopo mesi di latitanza. L’accusa a suo carico includeva traffico sessuale di minori, cospirazione e falsa testimonianza.

Nel dicembre 2021, è stata condannata da un tribunale federale di New York per cinque capi d’imputazione su sei, tra cui il traffico e lo sfruttamento sessuale di minorenni. Nel giugno 2022, è stata condannata a 20 anni di carcere.

Perché Ghislaine Maxwell è al centro dello scandalo Epstein

Il caso Epstein ha coinvolto molte figure pubbliche, tra cui politici, uomini d’affari e reali. Ghislaine Maxwell è considerata la chiave di volta dell’organizzazione: senza di lei, secondo l’accusa, Epstein non avrebbe potuto costruire una rete così estesa e sofisticata di sfruttamento.

Il suo coinvolgimento ha suscitato enorme attenzione mediatica, anche perché Maxwell era inserita nei circoli dell’élite globale, nei quali figuravano nomi di prestigio come Bill Clinton, Donald Trump, il principe Andrea di Inghilterra e altri personaggi di rilievo.

Dove si trova oggi Ghislaine Maxwell

Attualmente, Ghislaine Maxwell sta scontando la sua pena nel carcere federale FCI Tallahassee, in Florida. Ha presentato ricorso contro la condanna, ma finora senza successo. Nel frattempo, continua a proclamare la sua innocenza e a sostenere di essere un capro espiatorio per le colpe di Epstein.