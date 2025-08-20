Ucraina, Putin sente Erdogan. Tusk: “Trilaterale a Budapest? Eviterei”

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan e ha condiviso con lui la sua valutazione del vertice Russia-Usa in Alaska. Lo ha riportato il servizio stampa del Cremlino, citato da Interfax. “I leader hanno discusso gli ultimi sviluppi della situazione in Ucraina. La parte russa ha preso atto con soddisfazione dell’assistenza fornita dalla Turchia nello svolgimento dei negoziati tra i rappresentanti di Russia e Ucraina a Istanbul”, si legge nella nota.

“Sono state toccate – viene riferito – anche alcune questioni attuali dell’agenda bilaterale, tra cui l’ulteriore sviluppo dei rapporti commerciali e di investimento”.

La riunione dei vertici Nato

I vertici dei capi di Stato maggiore della Nato si riuniscono oggi in videoconferenza per discutere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina, nell’ambito degli sforzi per porre fine alla guerra scatenata dalla Russia. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone ha riferito che, insieme ai 32 vertici della Difesa, ai colloqui partecipa anche il generale statunitense Alexus Grynkewich, comandante supremo alleato in Europa.

Venerdì scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in Alaska e lunedì ha ospitato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca. Da questi incontri non sono emersi progressi concreti. Gli alleati europei di Kiev stanno cercando di istituire una forza in grado di sostenere qualsiasi accordo di pace e i vertici militari stanno valutando come potrebbe funzionare questa forza di sicurezza.

Trump sta cercando di indirizzare Putin e Zelensky verso un accordo a più di tre anni dall’invasione russa. L’Ucraina ha mosso richieste di garanzie militari sostenute dall’Occidente per assicurarsi che la Russia non organizzi un’altra invasione nei prossimi anni.

“Abbiamo bisogno di solide garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente sicura e duratura”, ha dichiarato Zelensky in un post su Telegram mercoledì, dopo che attacchi missilistici e droni russi hanno colpito sei regioni dell’Ucraina durante la notte. Gli alleati europei di Kiev stanno cercando di istituire una forza in grado di sostenere qualsiasi accordo di pace, e la Coalizione dei volenterosi, 30 Paesi tra cui Paesi europei, Giappone e Australia, si è unita per sostenere l’iniziativa.

I vertici militari stanno valutando come potrebbe funzionare questa forza di sicurezza. Il ruolo che potrebbero svolgere gli Stati Uniti non è chiaro. Martedì Trump ha escluso l’invio di truppe statunitensi per aiutare a difendere l’Ucraina dalla Russia.

La Russia ha ripetutamente affermato che non accetterà truppe NATO in Ucraina. Gli attacchi contro aree civili a Sumy e Odessa, avvenuti durante la notte tra mercoledì e venerdì, hanno ferito 15 persone, tra cui una famiglia con tre bambini piccoli, hanno affermato le autorità ucraine. Zelensky ha riferito che gli attacchi “non fanno che confermare la necessità di fare pressione su Mosca, la necessità di introdurre nuove sanzioni e tariffe finché la diplomazia non funzionerà al massimo delle sue potenzialità”.

Lunedì Trump ha dichiarato di aver avviato i preparativi per un incontro di persona tra Putin e Zelensky, sebbene il Cremlino non abbia confermato pubblicamente tale possibilità e non sia stata stabilita alcuna sede. Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che il vertice potrebbe svolgersi in Europa e ha proposto la città svizzera di Ginevra.

La Svizzera si è dichiarata disponibile a fungere da paese ospitante.La possibilità di Putin di viaggiare all’estero è tuttavia limitata, poiché è ricercato dalla Corte penale internazionale dell’Aia in base a un mandato di cattura risalente a marzo 2023 per presunto coinvolgimento nel rapimento di bambini ucraini. Oltre 100 paesi sono firmatari della Cpi e hanno l’obbligo legale di arrestare il leader russo sul loro territorio. La Svizzera intende chiedere alla Cpi di esentarla dalle sanzioni per consentire a Putin di partecipare al vertice, secondo un alto funzionario dell’Aja a conoscenza diretta della richiesta, che ha parlato a condizione di anonimato.

Raid russi in Ucraina, Zelensky: “Servono solide garanzie di sicurezza”

I raid russi lanciati nella notte contro l’Ucraina sono “attacchi dimostrativi che non fanno che confermare la necessità di esercitare pressioni su Mosca e di imporre nuove sanzioni e dazi fino a quando la diplomazia non sarà pienamente efficace”. È quanto scrive in un post sul social X il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Ringrazio tutti i partner che stanno contribuendo a fermare questa guerra russa”, aggiunge, “insieme agli Stati Uniti, all’Europa e a tutti coloro che cercano la pace, lavoriamo ogni giorno per garantire la sicurezza. Abbiamo bisogno di solide garanzie di sicurezza per assicurare una pace veramente affidabile e duratura”.

Tusk: “Trilaterale a Budapest? Cambierei”

“Budapest? Forse non tutti lo ricorderanno, ma nel 1994 l’Ucraina ottenne già garanzie di integrità territoriale da Stati Uniti, Russia e Regno Unito. A Budapest. Forse sono superstizioso, ma questa volta proverei a trovare un altro posto“. Lo scrive su X il premier polacco, Donald Tusk, mentre sembra farsi largo l’ipotesi della capitale ungherese come sede per un possibile incontro trilaterale tra i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump, della Russia, Vladimir Putin, e dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, per compiere un ulteriore passo nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina.

Il riferimento di Tusk è al Memorandum di Budapest del 1994 con cui l’Ucraina aveva aderito al Trattato di non proliferazione nucleare trasferendo le testate in suo possesso in Russia in cambio del riconoscimento dei suoi confini territoriali.

Lavrov: “Da Europa goffi tentativi di influenzare Trump”

Nonostante i vari tentativi di Ue e Usa di arrivare a un accordo di pace, Mosca tira dritto e va all’attacco. Da parte dell’Europa “finora, abbiamo assistito solo a un’escalation piuttosto aggressiva della situazione, a tentativi piuttosto goffi e generalmente immorali di cambiare la posizione dell’amministrazione Trump e personalmente del presidente degli Stati Uniti, come abbiamo osservato durante la scorta europea di Zelensky a Washington lunedì di questa settimana”, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Non abbiamo sentito alcuna idea costruttiva dagli europei”.

“La Russia ha proposto di innalzare il livello dei capi delegazione nei negoziati con l’Ucraina”, ha poi aggiunto Lavrov, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri giordano, Ayman al-Safadi.