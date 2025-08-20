Putin: “La Russia dispone di uno scudo nucleare affidabile”

La Russia dispone di uno scudo nucleare affidabile. Lo ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, congratulandosi con i lavoratori e i veterani dell’industria nucleare russa.

Il messaggio è stato pubblicato sul sito del Cremlino in occasione dell’80esimo anniversario dell’industria nucleare russa. “Siamo giustamente orgogliosi dei nomi degli straordinari fondatori del progetto nucleare, generazioni di scienziati, ingegneri e specialisti di talento”, si legge. “Grazie alla loro professionalità e al loro impegno, negli ultimi anni sono state avviate centinaia di nuove imprese, istituti di ricerca e uffici di progettazione, è stato costruito un complesso scientifico e industriale unificato e si è formato uno scudo nucleare affidabile per la Patria”.

Putin ha inoltre espresso la fiducia che gli scienziati nucleari russi continueranno a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore e incrementeranno anche la ricerca fondamentale e applicata. “La creazione dell’industria nucleare nel 1945 è stato un evento importante, davvero epocale nella storia del nostro Paese, un trionfo del progresso scientifico e tecnologico, che ha determinato in molti modi lo sviluppo dell’economia nazionale, dell’energia, della sanità, del complesso militare-industriale e ha contribuito a garantire la sicurezza nazionale e a raggiungere la parità strategica”, ha osservato il capo del Cremlino.