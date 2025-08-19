Usa, l'uragano Erin sulle coste della Carolina del Nord: evacuazioni

L’uragano Erin ha costretto i turisti a interrompere le loro vacanze sulle Outer Banks della Carolina del Nord, anche se si prevede che la tempesta più forte rimarrà al largo dopo aver flagellato parte dei Caraibi con pioggia e vento lunedì. Sono state ordinate le evacuazioni su alcune isole lungo la costa della Carolina poiché le autorità hanno avvertito che la tempesta potrebbe scatenare pericolose correnti di risucchio e inondare le strade con onde di oltre quattro metri. Lunedì sono stati emessi avvisi di tempesta tropicale per gran parte delle Outer Banks. Turisti e residenti hanno aspettato per ore in auto in fila al molo dei traghetti di Ocracoke Island, l’unico modo per partire se non in aereo.