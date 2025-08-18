Incendi in Spagna, morto un vigile del fuoco. Allarme in Galizia

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito quando un’autopompa dei pompieri si è ribaltata ieri nel comune di Espinoso de Compludo, nella provincia di León, nella Spagna nordoccidentale, durante i lavori di spegnimento dell’incendio di Yeres, nella regione di Ponferrada. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22.30 di ieri, quando l’autopompa è precipitata da un terrapieno. Il pompiere deceduto era il conducente dell’autopompa. È la terza persona a morire negli incendi segnalati nella provincia di León. Lo riporta Rtve.

“Tristezza e desolazione. Tutto il mio affetto va alla famiglia, agli amici e ai colleghi dell’autista deceduto durante lo spegnimento dell’incendio boschivo a Espinoso de Compludo e auguro una pronta guarigione alla persona rimasta ferita”. È quanto scrive in un post su X il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. “Non dimenticheremo il vostro lavoro e la vostra dedizione”, aggiunge.

Tristeza y desolación.



Todo mi cariño para la familia, amigos y compañeros del conductor fallecido en la extinción del incendio forestal en Espinoso de Compludo y mi deseo de recuperación para la persona que ha resultado herida.



No olvidaremos vuestra labor y entrega. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2025

La situazione degli incendi in Spagna

La Spagna schiera altri 500 soldati per aiutare a combattere gli incendi boschivi che hanno devastato le foreste aride durante un’ondata di caldo prolungata, ha dichiarato il primo ministro Pedro Sánchez. Le autorità stanno lottando per contenere i roghi, soprattutto nella regione nord-occidentale della Galizia. I vigili del fuoco stanno affrontando 12 grandi incendi vicino alla città di Ourense. Gli incendi in Spagna, quest’anno, hanno bruciato un’area grande all’incirca quanto la Londra metropolitana. L’Europa si sta riscaldando il doppio rispetto alla media globale dagli anni ’80, rendendo la regione più vulnerabile agli incendi boschivi.

“Le abitazioni sono ancora minacciate, quindi abbiamo disposto confinamenti e stiamo effettuando evacuazioni,” ha aggiunto Rueda. La Galizia combatte le fiamme da più di una settimana. Le temperature in Spagna potrebbero raggiungere domenica i 45 gradi Celsius, ha riferito l’agenzia meteorologica nazionale AEMET. “Questa domenica, con temperature eccezionalmente alte, il rischio di incendi boschivi è estremo nella maggior parte del Paese,” ha scritto AEMET sul social X.

Secondo il Sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi, quest’anno in Spagna sono già andati in fumo 158.000 ettari, un’area grande quanto la Londra metropolitana.

La Spagna attendeva l’arrivo di due aerei olandesi che si sarebbero uniti a quelli provenienti da Francia e Italia, già in azione nell’ambito di un accordo di cooperazione europea. Anche squadre di pompieri da altri Paesi sono attese nei prossimi giorni, ha confermato la responsabile della Protezione Civile spagnola, Virginia Barcones, alla televisione pubblica RTVE.

L’operatore ferroviario nazionale Renfe ha sospeso i treni ad alta velocità Madrid-Galizia. Le autorità galiziane hanno invitato la popolazione a indossare mascherine e a ridurre al minimo il tempo all’aperto per non inalare fumo e cenere.

I roghi nel resto d’Europa

In Portogallo sono previsti giorni più freschi dopo una serie di incendi boschivi violenti. Lo stato di allerta nazionale, in vigore dal 2 agosto per il rischio incendi, si concludeva domenica, alla vigilia dell’arrivo di due aerei svedesi. Come in Spagna, anche in Portogallo le risorse sono sotto pressione: domenica erano schierati oltre 4.000 vigili del fuoco, 1.300 veicoli e 17 velivoli, secondo la Protezione Civile.

La superficie bruciata in Portogallo è 17 volte superiore a quella del 2024, con circa 139.000 ettari devastati, secondo i calcoli preliminari dell’Istituto per la Conservazione della Natura e delle Foreste.

Anche Grecia, Bulgaria, Montenegro e Albania hanno chiesto aiuto alla forza antincendi europea nei giorni scorsi. La forza è stata già attivata quest’anno tante volte quante in tutta la scorsa stagione estiva.

In Turchia, dove i recenti incendi hanno causato 19 vittime, alcune zone della storica regione di Gallipoli sono state evacuate domenica poiché le fiamme minacciavano abitazioni nel nord-ovest del Paese. Sei villaggi sono stati evacuati per precauzione, ha dichiarato il governatore della provincia di Canakkale, Omer Toraman. Circa 1.300 pompieri e 30 velivoli stavano combattendo le fiamme, secondo la Direzione Generale delle Foreste. Un incendio sulla penisola a nord dello Stretto dei Dardanelli ha portato alla chiusura dei siti visitabili di Gallipoli, area ricca di cimiteri, memoriali e reperti della battaglia combattuta nel 1915 tra l’Impero Ottomano e le truppe alleate.