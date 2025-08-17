Spagna, gli incendi continuano a divampare in Galizia: le immagini dei Vigili del Fuoco

La Spagna continua a combattere contro i gravi incendi che hanno afflitto soprattutto la regione nord-occidentale della Galizia, dove le fiamme stanno devastando le foreste da più di una settimana. Le autorità hanno dichiarato che i servizi di emergenza stanno affrontando 18 incendi in Galizia, la maggior parte dei quali nella zona intorno alla città di Ourense. Le autorità galiziane hanno consigliato alla popolazione di indossare mascherine e limitare il tempo trascorso all’aperto per evitare di inalare fumo e cenere. L’operatore ferroviario nazionale Renfe ha dichiarato di aver sospeso il servizio ferroviario ad alta velocità Madrid-Galizia a causa degli incendi.