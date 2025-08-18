Gaza, le news del 18 agosto in diretta – Hamas risponderà a nuova proposta accordo

All’indomani dello sciopero generale proclamato dalle famiglie degli ostaggi in Israele, che ha visto 500mila persone scendere in piazza a Tel Aviv, l’esercito dello Stato ebraico non fa passi indietro sul piano di occupare Gaza City, che domani (martedì) dovrebbe essere approvato dal ministro degli Esteri, Israel Katz. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici per giungere a un cessate il fuoco: Hamas, riferisce l’emittente del Qatar Al-Arabi, ha ricevuto una nuova proposta di tregua e risponderà oggi. Ecco tutte le notizie dal conflitto a Gaza di oggi 18 agosto in diretta.

Guerra a Gaza, le news del 18 agosto in diretta Inizio diretta: 18/08/25 07:00 Fine diretta: 18/08/25 23:45