Gaza, le notizie in diretta del 17 agosto: sciopero in Israele indetto dai parenti degli ostaggi

La situazione a Gaza e in Medio Oriente resta critica. La Striscia di Gaza continua a subire pesanti bombardamenti israeliani, con almeno 40 palestinesi uccisi solo nella giornata di ieri, sabato, mentre l’Idf prepara l’offensiva per occupare Gaza City. Contro questo piano, oggi nello Stato Ebraico si svolge uno sciopero nazionale indetto dai parenti degli ostaggi. Ecco tutte le notizie di oggi 17 agosto dalla guerra a Gaza in diretta.
La polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato finora 25 manifestanti in tutto il Paese nel corso di proteste e blocchi stradali legati allo sciopero in corso per chiedere un accordo per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco. Undici dei dimostranti fermati, si legge su The Times of Israel, sono stati arrestati a Tel Aviv dopo aver “violato l’ordine pubblico e compromesso significativamente la libertà di movimento” sulle strade. La polizia afferma che tutte le strade sono ora aperte al traffico dopo i blocchi stradali su diverse autostrade principali. Tuttavia, i manifestanti a Gerusalemme stanno attualmente bloccando un tunnel chiave sulla Route 16 che porta alla capitale.
È in corso in Israele uno sciopero promosso dalle famiglie degli ostaggi contro la decisione del governo di estendere la guerra a Gaza con una campagna per conquistare Gaza City, anziché firmare un accordo per la restituzione dei loro cari. Lo sciopero è stato organizzato dal Consiglio di ottobre, che rappresenta alcuni familiari degli ostaggi e parenti in lutto delle vittime del 7 ottobre 2023, nonché dall’Hostages and Missing Families Forum. Ieri il forum ha dichiarato che quasi un milione di persone arriveranno nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv nel corso della giornata. Decine di migliaia di persone, sostengono gli organizzatori, prenderanno parte alle attività in centinaia di altri luoghi in tutto Israele.
Si svolge oggi in Israele uno sciopero nazionale indetto dai parenti degli ostaggi per chiedere il loro rilascio e protestare contro la pianificata espansione della guerra a Gaza. L’Hostages and Missing Families Forum afferma che verrà allestito un accampamento con il nome di ‘Waypoint 50’, in riferimento ai 50 prigionieri tenuti prigionieri dai gruppi terroristici a Gaza, di cui si ritiene che almeno 20 siano ancora vivi. L’accampamento sarà situato “nel punto più vicino ai 50 ostaggi al confine con Gaza” anche se non si specifica dove. In una dichiarazione delle famiglie si legge: “L’ottusità del governo… ci obbliga a intensificare la lotta e a fare tutto il possibile per riportare indietro i nostri cari”.
Le forze israeliane bombardano l’ospedale al-Ahli di Gaza City, uccidendo almeno sette persone. È quanto riferisce Al Jazeera. Intanto, mentre l’esercito israeliano porta avanti i piani per sfollare la popolazione, il Ministero della Salute palestinese ha dichiarato che nelle ultime 24 ore altre 11 persone sono morte di fame, portando il bilancio delle vittime della malnutrizione a 251, tra le quali 108 bambini.