Israele su palestinese morta a Pisa: “Era malata di cancro”

Marah Abu Zuhri, la ragazza palestinese di 20 anni morta all’ospedale ‘Cisanello’ di Pisa, dov’era giunta da Gaza in un grave stato di malnutrizione, era malata di leucemia e la diagnosi di cancro era stata omessa dai rapporti sulla sua morte. Lo afferma afferma il COGAT, l’organismo del Ministero della Difesa israeliano che coordina le questioni umanitarie nella Striscia di Gaza, come riportato dal Times of Israel. Il Cogat ha pubblicato su X un documento dell’ospedale Nasser di Khan Younis in cui si afferma che Marah Abu Zuhri era affetta da leucemia. “Le autorità italiane hanno contattato Israele per richiedere l’evacuazione di Marah a causa della sua malattia, e Israele ha approvato”, afferma il COGAT. L’ospedale l’ha descritta come arrivata in “stato di grave deterioramento fisico”, anche se i media italiani hanno affermato che soffriva di grave malnutrizione. Il COGAT afferma che il suo trasferimento in Italia “avrebbe potuto avvenire prima, poiché Israele aveva proposto diverse date possibili per il trasferimento”. “Israele facilita il trasferimento medico dei pazienti, con particolare attenzione ai bambini, e incoraggia i paesi di tutto il mondo a presentare tali richieste, mentre Hamas continua a sfruttarli cinicamente per i suoi scopi distorti”, aggiunge.

Giani: “Governo Netanyahu infligge sofferenze inaccettabili a palestinesi“

“La morte della giovane palestinese ricoverata all’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa ci stringe il cuore. Era arrivata dalla Striscia di Gaza in condizioni disperate, accompagnata da sua madre, con la speranza di ricevere cure e una possibilità di vita. Il personale sanitario pisano ha fatto tutto il possibile, con professionalità e umanità, e a loro va il mio profondo ringraziamento. Ma questa tragedia non può lasciarci indifferenti: le politiche del governo Netanyahu continuano a infliggere sofferenze e privazioni inaccettabili al popolo palestinese. La Toscana, con le sue istituzioni e i suoi cittadini, sarà sempre dalla parte della pace, dei diritti e della dignità umana”. Lo scrive su Facebook Eugenio Giani, presidente della Toscana.