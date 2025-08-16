Usa, ladri rapinano una gioielleria in 90 secondi e portano via 2 milioni di dollari: il video

Una banda di ladri ha rapinato una gioielleria di Seattle, negli Stati Uniti, riuscendo a rubare circa due milioni di dollari in diamanti, orologi di lusso, oro e altri oggetti di valore. L’operazione criminale è avvenuta giovedì 14 agosto a mezzogiorno ed è durata solo 90 secondi, secondo quanto riferito dalla polizia.

Il video delle telecamere di sorveglianza del negozio di West Seattle mostra quattro sospetti mascherati che rompono la porta d’ingresso con dei martelli e poi saccheggiano sei vetrine. Una conteneva orologi Rolex per un valore di circa 750.000 dollari mentre un’altra esponeva una collana di smeraldi del valore di 125.000 dollari. Un uomo ha anche minacciato i dipendenti con spray al peperoncino e un taser, ma nessuno è rimasto ferito. La polizia ha dichiarato che al momento del suo intervento i rapinatori erano già fuggiti a bordo di un’auto.