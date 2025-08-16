Trump in conferenza stampa: "Farò delle chiamate, trovato accordo su molti punti"

“Abbiamo fatto grandi progressi oggi, ho sempre avuto un grande rapporto col presidente Putin, con Vladimir” ha detto Donald Trump dopo l’incontro in Alaska sull’Ucraina. “Inizierò a fare alcune telefonate e dire cosa è accaduto, abbiamo avuto un incontro molto produttivo, concordando su diversi punti, ce ne sono solo pochi indietro, molti non sono importanti, uno lo è ma abbiamo buone possibilita’ di risolverlo” aggiunge Trump. Quando ringrazia Putin, lui replica “la prossima volta ci vediamo a Mosca”. “Idea interessante” replica lui.