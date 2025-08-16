Russia diffonde video di attacchi e droni abbattuti, dichiarando di aver preso il controllo di Kolodyazi e Vorone

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso filmati di attacchi contro veicoli e abitazioni, insieme a riprese di droni abbattuti, e ha dichiarato sabato di aver preso il controllo del villaggio di Kolodyazi, nella regione ucraina di Donetsk, oltre che di Vorone, nella regione di Dnipropetrovsk. L’Ucraina non ha commentato immediatamente queste affermazioni.

Il ministero ha inoltre affermato che le sue difese aeree hanno abbattuto 29 droni ucraini sul territorio russo e sul Mar d’Azov durante la notte.

