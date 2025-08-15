Zelensky: "Serve posizione forte da parte degli Usa. Tutto dipenderà da questo"

“Ieri abbiamo discusso con gli Stati Uniti e i paesi europei di ciò che potrebbe davvero funzionare. Tutti vogliono una fine onesta della guerra” ha detto il presidente ucraino Volodymy Zelensky. “L’Ucraina è pronta a lavorare nel modo più produttivo possibile per porre fine alla guerra e speriamo in una posizione forte da parte degli Stati Uniti. Tutto dipenderà da questo – i russi rispettano la forza americana. Solo la forza” ha aggiunto.

“La differenza di fuso orario con l’Alaska è di 11 ore, quindi domani inizierà presto per tutti in Europa. Ci stiamo preparando per i colloqui pertinenti. La Russia deve porre fine alla guerra che ha iniziato e che ha trascinato per anni. Le uccisioni devono cessare”.