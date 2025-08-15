Ucraina, attacco con droni a Kursk: una donna uccisa e 12 feriti

(LaPresse) Una donna è rimasta uccisa e altre 12 persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni ucraini che ha colpito nella notte un condominio nella città russa di confine di Kursk, secondo quanto riferito dal governatore regionale ad interim Alexander Khinshtein. L’attacco ha provocato incendi nell’edificio residenziale e ha danneggiato una scuola vicina. L’episodio si è verificato mentre le forze russe hanno sfondato le linee ucraine in una serie di infiltrazioni nella regione industriale del Donetsk. Nel frattempo, nel corso della giornata di venerdì, è previsto un incontro ad alta tensione tra il presidente USA Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, un vertice che potrebbe influenzare non solo l’andamento della guerra in Ucraina, ma anche il futuro della sicurezza europea.