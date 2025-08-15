Trump-Putin, il presidente russo visita una fabbrica di pesce prima del vertice in Alaska

(LaPresse) Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato una fabbrica di pesce nell’Estremo Oriente russo prima di volare in Alaska per il tanto atteso vertice con il presidente USA Donald Trump, che si terrà in una base militare americana. L’incontro è considerato cruciale, con potenziali conseguenze sulla guerra in Ucraina e sulla sicurezza europea. Il leader di Washington, deciso a dimostrare le sue capacità di negoziatore, ha dichiarato che tra i temi in agenda ci sono anche le richieste russe di cessione di territori da parte dell’Ucraina come condizione per un eventuale accordo di pace. Per l’inquilino del Cremlino, il vertice rappresenta un’opportunità per ottenere condizioni favorevoli alla Russia. L’assenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dai colloqui solleva dubbi sulla tutela degli interessi ucraini. Trump ha espresso la speranza di arrivare a un accordo di pace più ampio, ma l’esito dell’incontro resta incerto, con possibili ripercussioni sulla diplomazia USA e sulle relazioni internazionali.