Home > Esteri > È morta la madre di Jeff Bezos, aveva 78 anni

La madre del fondatore di Amazon, Jackie Bezos, è scomparsa all’età di 78 anni dopo una lunga battaglia contro la demenza a Corpi di Lewy. L’annuncio è stato dato da Jeff Bezos con un post su Instagram, accompagnato da una foto di famiglia e un toccante messaggio. La scomparsa è stata confermata anche dalla Bezos Family Foundation, di cui Jackie era presidente.

Una vita segnata da coraggio, amore e visione

Jackie Bezos è stata una figura fondamentale nella vita del figlio Jeff, non solo dal punto di vista personale ma anche professionale. Rimasta incinta a soli 17 anni, ha cresciuto Jeff con dedizione e determinazione. Il secondo marito, Miguel Bezos, un immigrato cubano, adottò Jeff e con Jackie ebbe altri due figli.

Nel 1995, Jackie e Miguel Bezos investirono 245.000 dollari nella startup del figlio, Amazon, fondata appena un anno prima come libreria online. Quel gesto visionario si rivelò cruciale per la nascita e lo sviluppo di quella che oggi è una delle più grandi aziende al mondo, con un valore di mercato di circa 2.470 miliardi di dollari.

La lista dei desideri della madre e il lancio di Amazon

Durante una fiera a New York nel 2000, Jeff Bezos utilizzò la lista dei desideri online della madre per mostrare quanto fosse facile acquistare regali su Amazon. La lista includeva una fotocamera Casio e dei walkie-talkie Motorola, e servì a dimostrare l’efficacia e la semplicità del sistema di e-commerce appena introdotto.

L’impegno per l’istruzione e la lotta alla malattia

Jackie Bezos è stata anche presidente della Bezos Family Foundation, impegnata nell’erogazione di borse di studio e programmi educativi. Alla madre di Jeff Bezos era stata diagnosticata nel 2020 una forma di demenza a Corpi di Lewy, malattia neurologica degenerativa che l’ha accompagnata fino alla morte.

“Si è dedicata con ferocia al compito di amarmi”, ha scritto Jeff Bezos nel suo post. “Non deve essere stato facile, ma è riuscita a far funzionare tutto. La custodirò per sempre nel mio cuore”.

Lutto nel mondo dello spettacolo

Numerose le celebrità che hanno espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia Bezos: da Antonio Banderas a Naomi Campbell, passando per Sharon Stone e Miranda Kerr. Anche Lauren Sánchez, ex giornalista e moglie di Jeff Bezos, ha ricordato Jackie con un messaggio affettuoso: “Ci mancherà tantissimo.”