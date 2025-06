I neosposi salutano i presenti mentre lasciano l'hotel di Venezia dove alloggiano

Il miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez, da sposini, hanno lasciato il loro hotel a Venezia nella loro prima apparizione pubblica dopo essersi uniti in matrimonio.

La coppia ha salutato i giornalisti mentre saliva a bordo della barca e poi è partita. Atleti, celebrità, influencer e leader aziendali si sono riuniti per godersi lo sfarzo che testimoniava tanto l’amore della coppia quanto la loro straordinaria ricchezza.

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha difeso con forza il matrimonio come un vantaggio economico e di immagine per Venezia, affermando che il costo che aveva visto era compreso tra 40 e 48 milioni di euro. Il matrimonio ha diviso la città lagunare, con alcuni attivisti che lo hanno protestato come uno sfruttamento della città da parte di Bezos, mentre i residenti comuni soffrono per il turismo eccessivo, gli alti costi delle abitazioni e la costante minaccia di inondazioni causate dal cambiamento climatico.

