Incontro Putin-Trump, la vigilia del vertice di Anchorage. Zelensky a Londra – La diretta

Proseguono i preparativi per l’atteso incontro di Ferragosto ad Anchorage, in Alaska tra il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin sull’Ucraina. Questa mattina il primo ministro britannico, Keir Starmer, sarà raggiunto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Downing Street. L’incontro giunge alla vigilia del vertice in Alaska. Ieri Zelensky è stato in Germania dove ha incontrato il cancelliere Friedrich Merz.
Gli attacchi russi hanno ucciso almeno otto persone e ne hanno ferite almeno 18, tra cui dei bambini, in diverse regioni dell’Ucraina nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità locali. Lo riporta il Kiev Independent. Nella provincia di Kherson quattro persone sono state uccise e sei ferite in attacchi con droni e artiglieria contro aree residenziali e infrastrutture, ha dichiarato il governatore Oleksandr Prokudin. Fra i feriti c’è anche un sedicenne. Nella regione di Donetsk, tre civili sono stati uccisi e tre feriti negli attacchi su Kostiantynivka, Pokrovsk e Rodynske, ha affermato il governatore Vadym Filashkin. Nella regione di Kharkiv , una persona è stata uccisa e un’altra è rimasta ferita in bombardamenti e attacchi con droni contro sei insediamenti, ha dichiarato il governatore Oleh Syniehubov. Nella regione di Sumyinfine diverse comunità sono state sottoposte a pesanti bombardamenti e attacchi con droni. I feriti sono almeno sette fra cui un bambino di sette anni.
Il ministro israeliano delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich ha annunciato ieri sera che intende approvare le gare d’appalto per la costruzione di circa 3.400 unità abitative nel controverso progetto di insediamento E1 tra Gerusalemme e Ma’ale Adumim in Cisgiordania, affermando che tale mossa “seppellisce l’idea di uno Stato palestinese”. Lo riportano i media israeliani.
Il progetto – spiega il Times of Israel – era rimasto congelato per decenni a causa della forte opposizione della comunità internazionale, che teme che il nuovo insediamento possa bloccare la nascita di uno stato palestinese contiguo e sostenibile.
“L’approvazione dei piani di costruzione nell’E1 seppellisce l’idea di uno Stato palestinese e prosegue i numerosi passi che stiamo compiendo sul campo come parte del piano di sovranità de facto che abbiamo iniziato a implementare con l’istituzione del governo”, ha affermato Smotrich in una dichiarazione.
Grazie a un’operazione riuscita dell’Fsb e delle Forze Armate, la Russia ha bloccato “per un lungo periodo” la produzione del sistema missilistico a lungo raggio “Sapsan” in Ucraina. Lo ha riferito un funzionario operativo dei servizi russi. Lo riporta la Tass. In precedenza, l’Fsb aveva riferito che il Servizio di Sicurezza Federale, in collaborazione con il ministero della Difesa russo, aveva inflitto danni da incendio alle strutture del complesso militare-industriale ucraino coinvolte nella creazione di sistemi missilistici tattici-operativi.
Donald Trump sarebbe intenzionato ad offrire a Vladimir Putin l’accesso a minerali e terra rare per incentivarlo a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive il Telegraph citando fonti informate. Trump e Putin si incontreranno domani in Alaska.
La Russia e gli Stati Uniti avrebbero discusso di un modello per porre fine alla guerra in Ucraina che ricalchi quello della Cisgiordania occupata da Israele. Lo riporta il Times. In questo scenario, la Russia avrebbe il controllo militare ed economico della parte dell’Ucraina attualmente occupata sotto il proprio governo, imitando il ‘governo de facto’ di Israele sul territorio palestinese. Secondo una fonte vicina al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, l’idea è stata sollevata settimane fa durante le discussioni tra Steve Witkoff, l’inviato di pace del presidente Trump, e i suoi omologhi russi. Secondo questo modello, i confini dell’Ucraina non cambierebbero. “Sarà come se Israele occupasse la Cisgiordania”, ha detto la fonte prima del vertice di Trump con il presidente Putin in Alaska venerdì. “L’Ucraina non rinuncerà mai alla sua sovranità. Ma la realtà è che sarà un territorio occupato e il modello è la Palestina”, ha spiegato la fonte.
Il presidente americano Donald Trump avrebbe dichiarato ai leader europei che non intende discutere di eventuali divisioni territoriali quando incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. Lo riporta la Nbc citando due funzionari europei e altre tre persone informate sulla chiamata.
Secondo quanto riportato dalle fonti, Trump ha dichiarato durante la chiamata, a cui ha partecipato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si recherà all’incontro con Putin con l’obiettivo di garantire un cessate il fuoco in Ucraina. Nel corso della videocall alcuni leader europei avrebbero avuto l’impressione, dopo la chiamata, che Trump non sia ottimista sui risultati del suo incontro con Putin.
Nella notte droni ucraini hanno attaccato la città Russia di Volgograd. Durante il raid, sono state udite delle esplosioni nell’area della raffineria di petrolio della Lukoil, in seguito alle quali sono scoppiati degli incendi. “L’incendio e la fuoriuscita di prodotti petroliferi si sono verificati in una raffineria nella regione di Volgograd a causa della caduta di detriti di un drone dopo l’attacco”, ha affermato il governatore locale Andrey Bocharov.
Nella notte scorsa le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina con 2 missili e 45 droni. Lo rende noto l’Aeronautica militare ucraina. L’attacco – viene spiegato – ha riguardato le regioni di Donetsk e Chernihiv tramite droni mentre la regione di Sumy è stata presa di mira con missili.