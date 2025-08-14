Incontro Putin-Trump, la vigilia del vertice di Anchorage. Zelensky a Londra – La diretta

Proseguono i preparativi per l’atteso incontro di Ferragosto ad Anchorage, in Alaska tra il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin sull’Ucraina. Questa mattina il primo ministro britannico, Keir Starmer, sarà raggiunto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Downing Street. L’incontro giunge alla vigilia del vertice in Alaska. Ieri Zelensky è stato in Germania dove ha incontrato il cancelliere Friedrich Merz.

