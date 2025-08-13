Ucraina, Zelensky: "Serve cessate il fuoco immediato"

“Putin non vuole la pace, vuole conquistarci completamente. E noi lo sappiamo. Non ingannerà nessuno. Serve pressione, pressione, pressione per ottenere la pace. Insieme, come alleanza di partner, possiamo fermare la guerra di Putin”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, a Berlino, dopo la videoconferenza con i leader Ue e il presidente degli Usa, Donald Trump. “Abbiamo parlato del prossimo incontro in Alaska e speriamo che si discuta anche di un cessate il fuoco immediato. Il presidente Trump mi ha proposto di contattarmi subito dopo per discutere i risultati, se ci saranno, e pianificare i nostri prossimi passi. Ora avremo un incontro della coalizione dei volenterosi. Questo è il nostro obiettivo e lavoriamo per questo”, ha detto ancora Zelensky.