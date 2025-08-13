Ucraina, verso incontro Putin-Trump ad Anchorage: le notizie di oggi 13 agosto – la diretta

Zelensky a Berlino per vertice con leader Ue e Trump in collegamento

Fervono i preparativi per l’atteso vertice di Ferragosto sull’Ucraina tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, ma senza il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Per oggi è atteso un pre-vertice in videocollegamento che coinvolgerà anche l’Ucraina con Ue, Regno Unito e lo stesso Trump.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato ieri che l’incontro di Ferragosto si terrà ad Anchorage. In quell’occasione, la “principale priorità” del leader Usa sarà come “mettere fine alla guerra”, ha detto, escludendo che i due leader discuteranno di altre questioni.