Ucraina, verso incontro Putin-Trump ad Anchorage: le notizie di oggi 13 agosto – la diretta

Fervono i preparativi per l’atteso vertice di Ferragosto sull’Ucraina tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, ma senza il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Per oggi è atteso un pre-vertice in videocollegamento che coinvolgerà anche l’Ucraina con Ue, Regno Unito e lo stesso Trump.
La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha annunciato ieri che l’incontro di Ferragosto si terrà ad Anchorage. In quell’occasione, la “principale priorità” del leader Usa sarà come “mettere fine alla guerra”, ha detto, escludendo che i due leader discuteranno di altre questioni.
La reazione del mondo all’imminente incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è divisa tra chi “è sano” e chi “sibila e si dimena”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Lo riporta Ria Novosti.
“Il primo gruppo è costituito da quelle forze sane, non dico buone o cattive, giuste o sbagliate, forze sane che augurano buona fortuna e decisioni che possono portare a della svolte”, ha spiegato. “Il secondo gruppo è costituito da quelle che si contorcono, come se gli fosse stata versata addosso dell’acqua santa, che sibilano, che strisciano fuori da sotto le pietre”, ha aggiunto.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriverà oggi a Berlino e parteciperà personalmente alla videoconferenza con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump presso la Cancelleria insieme al cancelliere Friedrich Merz e alcuni leader dei Paesi Ue in vista dell’incontro in Alaska tra Trump e il presidente russo, Vladimir Putin. Lo riportano Bild e l’emittente Ard citando fonti di sicurezza. Il presidente ucraino è atteso nella capitale tedesca a mezzogiorno, hanno riferito fonti governative alla Dpa. Secondo il governo tedesco, è prevista una videoconferenza con Trump, Zelensky e i capi di governo europei in diversi round. Le discussioni si concentreranno su come rispondere alle rivendicazioni territoriali della Russia e quali richieste di sicurezza potrebbero essere soddisfatte. Prima delle consultazioni con Trump e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, riporta Bild, è previsto l’incontro virtuale con gli europei alle 14:00 . Oltre alla Gran Bretagna, parteciperanno Francia, Italia, Polonia e Finlandia, nonché la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo António Costa, il segretario generale della Nato Mark Rutte e Zelensky. Successivamente, alle 15:00 , Trump e il vicepresidente J.D. Vance si uniranno alla tavola rotonda europea. Questo sarà un tentativo di convincere Trump a una linea comune con gli europei. Dopo mezz’ora, alle 16:30, ci saranno ulteriori consultazioni virtuali tra gli europei senza gli americani per valutare la chiamata con Trump.
La Russia avrebbe perso oltre un milione di soldati nell’ambito della guerra contro l’Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent citando lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Il totale sarebbe di 1.066.110 vittime.
Nel corso della notte le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina con 49 droni e due missili balistici Iskander. I droni – ha reso noto l’Aeronautica di Kiev – hanno attaccato le regioni di Donetsk, Sumy e Chernihiv, mentre i missili hanno preso di mira la regione di Poltava. I due missili sono stati intercettati così come 32 droni.
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 46 droni ucraini sopra le regioni russe e il Mar d’Azov durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass. “15 droni sono stati intercettati sul territorio della regione di Bryansk, 11 sul territorio della regione di Volgograd, sette sul territorio della regione di Rostov, cinque sul territorio della regione di Krasnodar, due sul territorio della regione di Belgorod, due sul territorio della regione di Voronezh, due sul territorio della Repubblica di Crimea e due sulle acque del Mar d’Azov”, si legge nella dichiarazione.
Anche il vicepresidente americano JD Vance parteciperà al meeting virtuale fra Donald Trump il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli alleati europei in programma oggi. Lo hanno confermato due funzionari statunitensi ad ABC News.
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che l’incontro tra il presidente Donald Trump e il capo del Cremlino Vladimir Putin non deve essere visto come una concessione alla Russia. “L’incontro è ciò che si fa per capire e prendere una decisione”, ha spiegato parlando al podcast ‘Sid and Friends in the Morning’ del conduttore radiofonico americano Sid Rosenberg. Rubio ha aggiunto che, dato che le telefonate fra i due leader non hanno dato i risultati sperati da Washington il presidente Trump “sente il bisogno” di guardare Vladimir Putin seduto dall’altra parte del tavolo. “Deve vederlo e ascoltarlo faccia a faccia”, ha dichiarato.
Secondo la CNN , il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si incontreranno presso la base militare di Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska. L’emittente statunitense riferisce che gli organizzatori hanno concluso che Anchorage è l’unica città dell’Alaska con valide opzioni per il summit.