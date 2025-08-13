Incontro Trump-Putin in Alaska nella base che fu usata per contrastare la Russia

La base militare dove, secondo quanto riferito da un funzionario della Casa Bianca, Donald Trump incontrerà Vladimir Putin venerdì in Alaska, è per ironia della sorte una base che fu cruciale per contrastare l’Unione Sovietica nel pieno della Guerra Fredda. Si tratta della Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, che durante gran parte della Guerra fredda svolse un ruolo strategico fondamentale nel monitoraggio e nella deterrenza dell’Unione Sovietica.

Il ruolo della Joint Base Elmendorf-Richardson

Nel corso della sua lunga storia, la Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage ha ospitato un gran numero di aerei e ha supervisionato siti radar di allerta che avevano lo scopo di rilevare l’attività militare sovietica e qualsiasi possibile lancio nucleare. Secondo il sito web della base, in quel periodo si guadagnò il motto ‘Top Cover for North America’. Gran parte di quel materiale militare è stato disattivato, ma la base ospita ancora squadroni aerei chiave, tra cui il caccia F-22 Raptor, e continua a intercettare aerei russi che volano regolarmente nello spazio aereo statunitense.

Trump lavora all’accordo per il cessate il fuoco

L’ironia della visita di Putin a una base militare Usa che per lungo tempo ha avuto – e continua ad avere – lo scopo di contrastare le minacce russe, giunge mentre Trump sta lavorando per raggiungere un accordo di cessate il fuoco nella guerra a cui durante la campagna elettorale del 2024 aveva promesso che avrebbe posto rapidamente fine. I funzionari ucraini ed europei temono che il faccia a faccia a cui non prenderanno parte possa portare a un risultato favorevole agli obiettivi russi. Il presidente francese Emmanuel Macron, tuttavia, ha affermato che nella call avuta oggi con i leader europei e con Zelensky, Trump è stato “molto chiaro” sul fatto che gli Stati Uniti vogliono raggiungere un cessate il fuoco al summit. Inoltre Trump, parlando al Kennedy Center, ha detto che se l’incontro in Alaska andrà bene ci sarà un “secondo incontro informale” tra Putin, Zelensky “e me, se vorranno che io sia presente”. A suo dire, “ci sono ottime possibilità che ci sarà un secondo incontro, che sarà più produttivo del primo, perché il primo servirà a capire a che punto siamo e cosa stiamo facendo”.