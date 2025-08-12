Ucraina, leader Ue (senza Ungheria) a Trump: “Kiev sia libera di decidere il suo futuro”

Una dichiarazione congiunta dei leader europei, esclusa l’Ungheria di Viktor Orban, sull’Ucraina accoglie “con favore” gli sforzi del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in vista del vertice in Alaska con il suo omologo russo Vladimir Putin per “porre fine alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina” ma sottolineando che “una pace giusta e duratura che porti stabilità e sicurezza deve rispettare il diritto internazionale, compresi i principi di indipendenza, sovranità e integrità territoriale, e il principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza“.

Ue: “Popolo ucraino sia libero di decidere il suo futuro”

“Il popolo ucraino – si legge nello statement – deve avere la libertà di decidere il proprio futuro. Il percorso verso la pace in Ucraina non può essere deciso senza l’Ucraina”. L’Unione europea “continuerà a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico all’Ucraina, nell’esercizio del suo intrinseco diritto all’autodifesa” e a “imporre misure restrittive nei confronti della Federazione Russa”, aggiungono i leader Ue.

Ue: “Pronti a contribuire a garanzie di sicurezza”

“L’Unione Europea e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza” dell’Ucraina “sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto della politica di sicurezza e difesa di alcuni Stati membri, tenendo conto degli interessi di sicurezza e difesa di tutti gli Stati membri”, hanno assicurato i leader europei nella nota congiunta,

Orban: “Ue lasciata ai margini, niente istruzioni dalla panchina”

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha commentato in un post su X la nota congiunta cosi: “A soli quattro giorni dallo storico vertice tra il presidente Trump e il presidente Putin, il Consiglio europeo ha cercato di rilasciare una dichiarazione a nome di tutti i capi di Stato e di governo dell’Ue. Prima che il coro liberal-mainstream inizi la sua nuova interpretazione della sua canzone preferita, ‘il burattino di Putin’, ho deciso di condividere perché NON potevo sostenere la dichiarazione a nome dell’Ungheria”. “La dichiarazione tenta di stabilire le condizioni per un incontro a cui i leader dell’Ue non sono stati invitati”, scrive Orban, “il fatto che l’Ue sia stata lasciata ai margini è già di per sé triste. L’unica cosa che potrebbe peggiorare la situazione è se iniziassimo a dare istruzioni dalla panchina. L’unica azione sensata per i leader dell’Ue è quella di avviare un vertice Ue-Russia, sull’esempio dell’incontro Usa-Russia”. “Diamo una possibilità alla pace“, aggiunge.

Zelensky: “Grato a leader Ue, sostegno a determinazione Trump”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore la nota congiunta dei leader Ue. “Sono grato ai leader europei per il loro chiaro sostegno alla nostra indipendenza, alla nostra integrità territoriale e proprio per un approccio così attivo alla diplomazia che può contribuire a porre fine a questa guerra con una pace dignitosa”, ha scritto in un post su X, “in effetti, sosteniamo tutti la determinazione del Presidente Trump e insieme dobbiamo definire posizioni che non consentano alla Russia di ingannare ancora una volta il mondo”. “Le questioni relative alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa vengono discusse da tutti noi insieme. Qualsiasi decisione deve contribuire alle nostre capacità di sicurezza comuni”, aggiunge, ” e se la Russia si rifiuta di fermare le uccisioni, deve essere ritenuta responsabile. Finché continuano la guerra e l’occupazione, tutti noi insieme dobbiamo mantenere la nostra pressione: la pressione della forza, la pressione delle sanzioni, la pressione della diplomazia. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando”.

Zelensky: “Esercito russo prepara nuove offensive”

Zelensky però aggiunge: “Vediamo che l’esercito russo non si sta preparando a porre fine alla guerra. Al contrario, sta compiendo movimenti che indicano la preparazione per nuove operazioni offensive. In tali circostanze, è importante che l’unità del mondo non sia minacciata”.