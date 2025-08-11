Gaza Cola, cos’è la bevanda pro Pal che tutti vogliono

E’ arrivata da qualche tempo anche in Italia la Gaza Cola, la bevanda ‘pro Pal’, realizzata per sostenere progetti (come l’ospedale Al-Karama) nella Striscia di Gaza e non solo, a favore dei palestinesi e “per la ricostruzione della Palestina“.

Gaza Cola, chi la produce?

Gaza Cola “è nata da un’esigenza di offrire alle persone una scelta – una scelta che sostiene la vita contro la morte” si legge sul sito britannico della Gaza Cola. “Il successo globale di Gaza Cola mi ha sorpreso – scrive sempre sul sito Osama Qashoo, il fondatore di Gaza Cola -. La risposta delle persone per strada e nelle manifestazioni a Londra nel 2024 è stata seguita da un’ondata di email da tutto il mondo – Irlanda, Scozia, Italia, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, India, Pakistan, Spagna, USA, Canada – e la lista continua. Le persone parlavano. Le persone chiedevano. Le persone esigevano. Gaza Cola è stata creata per le persone comuni che volevano fare qualcosa di straordinario. Per tendere una mano, da qualunque parte si trovassero, e costruire un ospedale a Gaza. E poi un altro. E poi ricostruire la Palestina”.

Il progetto

“Con una lattina di Gaza Cola, con il 100% del profitto che torna a casa – questo è ciò che stiamo già facendo. Gaza Cola è uno strumento di cambiamento, un cavallo con le ali che dà potere a ogni uomo, donna e bambino di dire no al genocidio, no all’apartheid, no all’occupazione. Vogliamo libertà, vita e giustizia” si legge sul sito di Gaza Cola.

Il sito di Gaza Cola dice che lo scopo della bevanda è “servire le comunità con integrità, promuovere valori etici e creare un impatto sociale ed economico significativo”. Nella visione c’è “costruire un’impresa fiorente che valorizzi le comunità, sostenga il commercio etico e favorisca connessioni culturali – per un futuro migliore e più inclusivo. La nostra visione è creare un marchio che le persone amino e di cui si fidino, uno che rifletta il nostro impegno per il cambiamento positivo. Vogliamo offrire prodotti di qualità abbracciando valori etici, pratiche sostenibili e un profondo rispetto per il patrimonio culturale. Il nostro obiettivo finale è arricchire le vite, promuovere il commercio equo e supportare lo sviluppo delle comunità a livello locale e globale”.

“Gaza Cola è un’impresa indipendente che opera esclusivamente a beneficio della comunità. Non siamo affiliati a nessuna organizzazione o movimento politico. La nostra missione si fonda sulla pace, positività e prosperità – supportando le persone attraverso il commercio, non il conflitto”.

Gaza Cola si impegna “a mantenere una comunicazione aperta, pratiche aziendali etiche e condotta professionale. Coinvolgiamo attivamente la nostra comunità, i partner e i clienti per assicurarci che le nostre azioni siano coerenti con i nostri valori fondamentali.

Crediamo che la crescita derivi dalla connessione, dalla compassione e dall’impegno – e ci sforziamo di avere un impatto positivo a ogni passo che facciamo”.

Gaza Cola, dove comprarla

La Gaza Cola è distribuita anche in Australia e Italia. E’ arrivata nel nostro Paese qualche settimana fa. E’ possibile acquistarla principalmente nelle sedi Coop, ma non solo. E’ inoltre possibile ordinarla sul sito di Gaza Cola.

I progetti di ricostruzione

Il principale progetto finanziato da Gaza Cola è la ricostruzione dell’Ospedale Al-Karama. Si tratta – si legge sempre sul sito – di un progetto per l’allestimento del Centro Scientifico Adnan per le Ustioni nel Complesso Medico Al-Shifa. L’ente responsabile della ricostruzione individuato è l’Associazione Benefica per la Cura del Paziente – Striscia di Gaza. “L’Ospedale Al-Karama Specializzato era un punto di riferimento essenziale per la comunità, offrendo servizi cruciali come maternità, chirurgia generale, cure pediatriche e ortopediche. Tuttavia, durante il conflitto di ottobre 2023, l’ospedale è stato gravemente danneggiato dai bombardamenti israeliani, rendendo necessario un intervento urgente di ricostruzione” spiegano da Gaza Cola.