Le truppe avrebbero aperto il fuoco vicino ai punti di distribuzione degli aiuti

Mentre si alza la tensione tra Israele e Iran, almeno 23 palestinesi sono stati uccisi e in decine sono rimasti feriti nelle prime ore di oggi, sabato 14 giugno, in bombardamenti israeliani su diverse aree di Gaza. I raid più intensi si sono registrati nella regione centrale della Striscia. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco direttamente sui civili radunati vicino ai punti di distribuzione degli aiuti nel centro di Gaza, uccidendo 15 persone e ferendone molte altre. Funzionari medici hanno poi confermato che altri cinque corpi sono arrivati all’ospedale al-Shifa di Gaza City, tra cui due persone decedute per le ferite riportate durante un attacco aereo su una tenda vicino alla moschea di al-Khaldi, mentre un bombardamento di artiglieria colpiva simultaneamente il quartiere orientale di al-Tuffah. A Khan Younis, tre palestinesi sono stati uccisi in un attacco con drone contro un gruppo di civili vicino all’Università Islamica, riporta ancora Wafa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata