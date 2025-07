Gaza, i 148 Paesi Onu che riconoscono lo Stato di Palestina

Sono 148 i Paesi nel mondo che riconoscono lo Stato di Palestina. La Francia sarà il 149esimo, mentre gli ultimi Paesi europei a farlo erano stati la Slovenia il 4 giugno 2024 e il 22 maggio 2024 Spagna, Norvegia e Irlanda in una mossa congiunta. Secondo quando riferito giovedì dal presidente Emmanuel Macron, l’annuncio ufficiale del riconoscimento francese verrà fatto all’Assemblea generale Onu a settembre. La Francia è il primo Paese del G7 a compiere questa mossa (del G7 fanno parte anche Canada, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti). Al Jazeera sottolinea che i 147 Paesi del mondo sui 193 Stati membri dell’Onu che attualmente riconoscono lo Stato di Palestina costituiscono il 75% della comunità internazionale e di questi sono 10 i Paesi che hanno proceduto al riconoscimento durante l’ultima guerra a Gaza: Messico, Armenia, Slovenia, Irlanda, Norvegia, Spagna, Bahamas, Trinidad e Tobago, Giamaica e Barbados. A questi 147 Paesi si aggiunge la Santa Sede, che gode di status di osservatore presso le Nazioni Unite.

Arafat e la proclamazione della Palestina Stato indipendente

Il 15 novembre 1988, nei primi anni della prima Intifada, il presidente dell’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) Yasser Arafat proclamò la Palestina Stato indipendente con capitale Gerusalemme. In seguito all’annuncio furono più di 80 i Paesi che riconobbero la Palestina, con il forte sostegno del Sud del mondo, con stati di Africa, Asia, America Latina e mondo arabo. La maggior parte dei Paesi europei che hanno riconosciuto la Palestina in quel periodo lo fecero nel quadro dell’ex blocco sovietico. Il 13 settembre 1993 i primi colloqui diretti fra palestinesi e israeliani portarono alla firma degli Accordi di Oslo. Tra fine anni ’80 e inizio anni ’90 quasi 20 Paesi riconobbero la Palestina, seguiti da altri 12 Paesi nella prima decade degli anni 2000, perlopiù di Africa e America Latina. Nel 2011, sottolinea Al-Jazeera, tutti i Paesi africani, a eccezione di Eritrea e Camerun, avevano riconosciuto la Palestina. Nel 2012, inoltre, l’Assemblea generale dell’Onu ha votato a stragrande maggioranza (138 voti a favore, 9 contrari e 41 astensioni) per cambiare lo status della Palestina a ‘Stato osservatore non membro’ e nel 2014 la Svezia è diventata il primo Paese dell’Europa occidentale a riconoscere la Palestina. A seguire, nel 2024 è stata la volta del riconoscimento da parte di Norvegia, Irlanda, Spagna e Slovenia. Altri Paesi europei, in particolare Malta e Belgio, stanno discutendo della possibilità.

I Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina

Di seguito l’elenco dei Paesi che riconoscono lo Stato di Palestina: