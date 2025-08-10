Tempesta in Nebraska: alberi abbattuti e case danneggiate

Una violenta tempesta ha colpito i quartieri della contea di Washington, in Nebraska. I forti venti hanno causato danni ingenti in tutta la parte orientale del Nebraska, abbattendo alberi, danneggiando case e linee elettriche. A circa 20 miglia (32 chilometri) a nord di Omaha, a Blair, il tetto di un magazzino è stato squarciato dai forti venti. Subito dopo la tempesta, migliaia di persone sono rimaste senza elettricità.

Nella capitale dello Stato, Lincoln, sono state danneggiate due unità del penitenziario statale, costringendo 387 detenuti ad abbandonare la struttura. Sabato forti tempeste hanno attraversato anche alcune zone dell’est del Wisconsin.